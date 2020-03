Cidades Piso do magistério pode subir 13% ao ano na próxima década, diz secretário do Tesouro Nacional Mansueto afirma, porém, que isso será possível caso o Congresso Nacional mantenha relatório atual para prorrogação do Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, alertou hoje que o piso do magistério pode subir 13% ao ano na próxima década, caso o Congresso Nacional mantenha o relatório atual para prorrogação do Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).Pela regra atual, o piso do magistério é corrigido de acordo com as estimativas de receitas do...