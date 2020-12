Cidades Proprietários ameaçam fechar cachoeiras de Pirenópolis no Ano Novo Representantes dizem que ação é uma resposta ao decreto que restringe acesso de visitantes e citam prejuízos com devolução do pagamento de reservas

Os proprietários de atrativos de Pirenópolis estão planejando fechar pontos turísticos da cidade no Ano Novo. A decisão é uma reação contra o decreto da prefeitura que exige a reserva em hotéis para entrar na cidade. Representantes do setor dizem que a categoria está prejudicada. Já a prefeitura sustenta a importância do decreto e diz que a medida busca reduzir a proliferação d...