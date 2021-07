Cidades Museu do Divino, em Pirenópolis, é reaberto ao público Local passou por uma reformulação para aumentar a acessibilidade e incluir novas peças ao acervo

O Museu do Divino, na cidade histórica de Pirenópolis, reabriu para visitação do público neste mês de julho, após passar por uma reformulação com o intuito de aumentar a acessibilidade e incluir novas peças ao acervo. Localizado na Casa de Câmara e Cadeia, o local funciona de segunda-feira a sábado, das 9 horas às 17 horas, e aos domingos, das 9 horas às 14 horas. Segundo a Pref...