Cidades Mulher e filho de 5 anos são localizados após desaparecerem durante trilha em Pirenópolis A mulher teria se desentendido do grupo de amigos sobre o destino que seguiriam na trilha, saindo sozinha com o filho

As equipes de busca do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) localizaram, no início da tarde deste sábado, a mulher de 25 anos e o filho, de 5, que desapareceram em uma trilha na Cachoeira das Andorinhas, em Pirenópolis. Mãe e filho se perderam na tarde de sexta-feira (17), por volta das 17h30. De acordo com informações da corporação, Daiane Cristina Miranda Araújo...