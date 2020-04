Apesar das restrições de circulação devido ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, Pirenópolis terá as tradicionais celebrações promovidas pela Paróquia Nossa Senhora do Rosário durante a Semana Santa, que foi iniciada no último domingo (5). Neste ano, contudo, os fiéis da Igreja Católica participarão das atividades de forma diferente: por meio da internet. A programação virtual, que contará com a transmissão dos eventos, começa na noite desta quinta-feira (9) e se encerrará no domingo (12), quando é comemorada a Páscoa.

Há três dias, durante a celebração do Domingo de Ramos, a população pirenopolina já foi surpreendida por uma mudança motivada pelo isolamento social. Após a missa, padres saíram em carro aberto abençoando e distribuindo ramos para aqueles que não tinham. De acordo com Marcos Ribeiro, integrante da Irmandade do Santíssimo, a participação foi maior do que a esperada, mesmo diante de tais circunstâncias, e atraiu praticantes de várias religiões. “O pessoal ficou emocionado”, relata.

Diante disso, a programação do domingo de Páscoa, que terá a saída do Santíssimo em carro aberto, foi ampliada e abrangerá toda a cidade. Antes, esta celebração estava prevista apenas para as principais ruas do Centro Histórico, Carmo e Lapa.

A transmissão de todas as atividades será feita pelas páginas da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pirenópolis no YouTube, no Facebook e pela Rádio Jornal Meia-Ponte (87,9 FM).

Veja abaixo a programação da Semana Santa virtual:

Quinta-feira Santa (9 de abril)

19h30: Santa Missa In Coena Domini - Ceia do Senhor, cantada em latim pelo Coro e Orquestra (reduzida), com repertório musical do período colonial.

Sexta-feira Santa (10 de abril)

9h: Via Sacra Solene.

15h: Celebração da Paixão do Senhor.

19h30: Celebração do Enterro do Senhor ao som do canto da Verônica, do Coro e das Marchas Fúnebres da Banda Phoenix (reduzida), repertório do Brasil colônia.

Sábado Santo (11 de abril)

9h: Ofício das almas.

20h: Solene Vigília Pascal

Domingo de Páscoa (12 de abril)

6h: Santa Missa de Páscoa. Após a Santa Missa, o Santíssimo sairá em carro aberto, percorrendo todas as ruas e bairros, para abençoar a cidade.

19h30: Missa de Páscoa