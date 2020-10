Cidades Pirenópolis tem grande circulação de pessoas no primeiro dia de feriado Apesar disso, número de visitantes é menor do que no 7 de Setembro. Diminuição é efeito de decreto municipal que permite entrada na cidade apenas com reserva em hotel, restaurante ou atração turística

A movimentação de turistas em Pirenópolis, município a cerca de 120 quilômetros de Goiânia, foi grande no primeiro dia do feriado prolongado. Entretanto, o número de pessoas na cidade diminuiu se comparado com o descanso de 7 de Setembro. A redução é resultado do decreto municipal que proíbe a entrada de visitantes sem reservas em restaurantes, bares, atrações turísticas, h...