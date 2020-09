Cidades Pirenópolis registra aglomerações e pessoas sem máscara no início do feriado prolongado A estimativa da prefeitura é de que 25 mil visitantes devem passar pela cidade neste feriado

O início do feriado prolongado de 7 de setembro foi marcado por aglomerações e carros disputando espaço com os pedestres nas ruas de Pirenópolis. A secretária de Saúde da cidade, Luciana Rodrigues, explica que nos primeiros dias foram registradas 2 autuações por aglomeração, 13 por falta do uso de máscara e 4 estabelecimentos que não possuem certificação. Na manhã deste s...