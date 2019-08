Cidades Pirenópolis ganha mais uma Reserva Particular do Patrimônio Natural Unidade na Fazenda Lavras do Abade ocupa mais de quatro hectares

O município de Pirenópolis ganhou nesta sexta-feira (9) mais uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). A portaria publicada no Diário Oficial da União pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) transforma a Fazenda Lavras do Abade em uma dessas unidades de conservação local. A RPPN Mata da Borboleta Azul ocupa área total de 4,6...