Pirenópolis, município distante cerca de 120 quilômetros de Goiânia, endureceu ainda mais as regras para acesso à cidade turística. Duas semanas depois da publicação do decreto que limitava a entrada de parentes de até segundo grau, novo documento agora deixa claro que apenas moradores poderão acessar a cidade. Além disso, para sair às ruas, apenas usando máscaras de proteção. As medidas visam a deixar o município protegido contra o avanço do novo coronavírus, que já tem 304 casos confirmados no Estado, com 15 mortes (leia mais abaixo).

Para garantir que apenas moradores terão acesso à cidade, fiscais estão nas entradas e poderão solicitar cópias de documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de casamento, de nascimento; e até dos imóveis, como a certidão ou comprovante de residência. O motivo é que moradores estavam burlando as regras impostas ao município para o cumprimento do isolamento social.

Procurador do município turístico, Décio de Carvalho diz que as regras são as mesmas, mas que houve alteração do texto para que as regras estejam mais claras.

Ele diz que a necessidade desta alteração na redação do decreto se deu depois que os fiscais observaram que moradores estavam criando meios para infringir as regras. “Quando o texto dizia parentes de até segundo grau, queria dizer apenas aqueles que moravam na mesma casa. Tinha gente indo nas cidades vizinhas e trazendo tios, primos e outros parentes para passarem a quarentena aqui.” Ele acrescenta, também, que foram identificadas vendas de comprovantes de endereço.

Tecnologia

Para evitar esta situação, foi criado um sistema informatizado que é abastecido pelos fiscais que ficam na entrada da cidade. Eles informam quem entra, para qual endereço vai e orientam as pessoas que devem assinar um termo de responsabilidade para início da quarentena, em isolamento domiciliar. “Todos que vêm de outras cidades precisam passar por este período. A obrigação é para resguardar qualquer possibilidade de contágio e o documento é para resguardar qualquer questionamento”, diz o procurador.

Além disso, o novo texto do decreto deixa claro que pessoas que não morem na cidade e tenham urgência em visitar o local, deverão apresentar o motivo com antecedência e respeitar as regras da quarentena. Isso vale para animais e objetos que chegarem de fora do município também. “Nossa intenção é que neste período só permaneça quem tenha residência fixa e regular. A regra também vale para quem mora ou tem fazendas e chácaras na cidade”, diz o procurador.

As pessoas que descumprirem as regras do decreto poderão ser multadas em até dez salários mínimos, além de serem encaminhados para a delegacia da cidade para registro de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Os acessos da cidade estão bloqueados ou sendo fiscalizados e a prefeitura determinou, desde o início deste mês, o uso de barreiras de contenção. Além dos fiscais, policiais militares também participam da fiscalização.

A novidade do decreto é a obrigatoriedade do uso de máscaras em qualquer lugar, público ou privado, fora da própria residência. Em comércios, por exemplo, os proprietários deverão oferecer os equipamentos para os funcionários. Já os moradores deverão providenciar as proteções individualmente. Por enquanto, até perceber a adesão dos moradores, não haverá aplicação de multas, mas ações educativas para engajamento no uso. Mas caso isso não ocorra, o município não descarta criar novo dispositivo legal para punição financeira.

Caso os estabelecimentos que prestam serviços essenciais, que continuam funcionando, não cumpram as medidas do decreto, como fornecer álcool em gel para os clientes e máscaras para os funcionários, além de estabelecer regras para que as pessoas não tenham aproximação menor que dois metros de distância um do outro, os comércios poderão ser embargados, além de multados em até dez salários mínimos.

Além disso, na nova regra determina que velórios também deverão ter álcool disponível, além de água e sabão. Também deve haver orientação para que não haja contato físico entre os presentes, nem se deve mais fornecer comida ou bebida e ainda observar para não haver compartilhamento de copos. No caso de mortes por Covid-19, o caixão deverá ser fechado e o número de pessoas limitado a dez no velório. Além disso, o tempo de despedida não poderá ultrapassar duas horas, seguindo as orientações dos órgãos de saúde pública.