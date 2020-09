Cidades Pirenópolis e Aruanã ficam cheias durante o feriado Apesar das restrições sanitárias e das exigências das prefeituras, o que se viu foi muita gente aglomerada e sem máscaras nos municípios

As ruas de Pirenópolis voltaram a registrar uma grande quantidade de pessoas no fim de semana. Mesmo com a exigência de que apenas pessoas com reservas seriam atendidas, quem passava pela Rua do Lazer, em Pirenópolis, na noite de sábado (05), percebia uma movimentação intensa de moradores e turistas pelo tradicional ponto de restaurantes e bares da cidade.A aglomeração já foi...