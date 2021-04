Cidades Pirarucu de 2 metros retirado de parque no Setor Jaó cresceu em lago artificial; conheça a história Animal foi comprado há cerca de 4 anos e no ano passado foi deixado no lago do parque. Antiga tutora revela tristeza e alívio com a retirada do peixe: “estava sendo ameaçado”

O pirarucu que foi retirado na manhã desta quinta-feira (15) do lago do Parque Liberdade encantou muitos moradores do Setor Jaó, em Goiânia, mas uma ex-residente tinha uma conexão ainda mais especial com ele. Priscila Sales Abuchaim diz que começou a cuidar do peixe, hoje com cerca de 2 metros de comprimento, quando ele ainda media apenas 20 centímetros. Segundo P...