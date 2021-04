Cidades Pirarucu com quase 2 metros é retirado de lago em parque do Setor Jaó, em Goiânia Peixe foi levado para a Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás

Um pirarucu foi retirado, na manhã desta quinta-feira (15), de um lago no Parque Liberdade, no Setor Jaó, em Goiânia. O peixe com aproximadamente dois metros e pesando entre 60 e 70 quilos virou atração entre os moradores da região nos últimos dias. Equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Agência Munici...