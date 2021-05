Cidades Piora da pandemia faz lockdown se espalhar no interior de SP e até farmácias são fechadas As ações restritivas estão concentradas no nordeste paulista e já somam mais de uma dezena de cidades em lockdown

A aceleração de casos, internações e mortes provocadas pela Covid-19 no interior de São Paulo fez com que mais cidades adotassem medidas restritivas como o lockdown, fechando inclusive farmácias, e com uma prefeitura acionando o Exército para ajudar no combate à pandemia. O aumento de pacientes internados em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) fez Ribeirão Preto ...