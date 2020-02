Cidades Pintor é preso no trabalho suspeito de espancar a namorada em Aparecida de Goiânia Em um episódio, mulher ficou desacordada e precisou ser levada para uma unidade de saúde, onde os médicos constataram que os dentes da vítima foram quebrados; homem foi levado à Deam

Um pintor suspeito de espancar a companheira foi preso na manhã desta quarta-feira (19) e levado pelos policiais à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Aparecida de Goiânia. No dia 2 de fevereiro, a mulher chegou a ficar desacordada e foi levada pelo suspeito para uma unidade de saúde. No local a equipe médica constatou os ferimentos e que a ...