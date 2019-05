Cidades Pilotos que morreram em queda de avião davam carona para Gabriel Diniz, afirma Aeroclube Vítimas eram diretoras da entidade; aeronave caiu no interior de Sergipe, em região de difícil acesso

O piloto e o copiloto que morreram na queda de avião nesta segunda-feira (27), no interior de Sergipe, junto do cantor Gabriel Diniz, davam carona para o artista, segundo as informações repassadas pelo Aeroclube de Alagoas ao site G1. A assessoria de imprensa também confirmou que Gabriel Abraão Farias, piloto desde 2012, e Linaldo Xavier Rodrigues, que tinha 3 anos...