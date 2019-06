Cidades Piloto que aparece em vídeo agredindo a namorada advogada em Goiânia é preso Victor Augusto do Amaral Junqueira aparece nas filmagens com a ex-namorada Luciana Sinzimbra no fim do ano passado, em um apartamento da capital

Atualizada às 15h50 de 17/06/2019 O piloto de avião Victor Augusto do Amaral Junqueira, de 24 anoas, foi preso. A Polícia Civil confirmou o ato na tarde desta segunda-feira (17). Victor foi filmado agredindo a ex-namorada Luciana Sinzimbra, no fim do ano passado, em um apartamento de Goiânia. O caso ganhou repercussão nacional após as imagens serem compartilha...