Cidades Piloto morto em Formosa era vice-presidente do Aeroclube Planalto Central Nilor de Souza Mendes, de 73 anos, perdeu o controle de seu planador na tarde deste domingo (20), sofrendo politraumatismo

A Federação Brasileira de Voo em Planadores (FBVP) lamentou em nota nas redes sociais a morte do piloto Nilor de Souza Mendes, de 73 anos, num acidente ocorrido neste domingo (20) em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Muito conhecido entre os aficionados pela modalidade, Nilor era vice-presidente do Aeroclube do Planalto Central, o maior clube de voo a vela do...