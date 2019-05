Cidades Piloto jogou celular pela janela do avião para esconder provas, diz PF

O piloto do bimotor que descarregou quase meia tonelada de pasta base de cocaína no interior de Goiás na noite de quarta-feira, dia 15, jogou o próprio celular pela janela do avião quando percebeu que havia sido interceptado por super tucano da Força Aérea Brasileira (FAB). Erick Garcia Guimarães, o piloto e proprietário oficial da aeronave, foi preso assim que pousou...