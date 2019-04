Vida Urbana Piloto de moto morre ao colidir veículo com carro na BR-364 Apesar do acidente, a pista não está interditada

O piloto de uma moto morreu em um acidente, na manhã deste domingo (31), na BR-364, entre Jataí e Mineiros, no Sudoeste do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi uma batida entre carro e moto, onde o piloto da moto não resistiu aos ferimentos e morreu. As causas desse acidente ainda estão sendo apuradas pela PRF. Apesar do ocorrido, a...