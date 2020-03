O pico de casos novo coronavírus (Covid-19) deve acontecer em até 14 dias em Goiás. O crescimento previsto pelas autoridades de saúde é descrito como vertical, ou seja, mais acelerado. O Estado teve as três primeiras notificações confirmadas na tarde de nesta quinta-feira (12). A informação foi divulgada pelo governador Ronaldo Caiado (DEM). Dados informados pelo Ministério da Saúde, fechados antes do anúncio do governo, indicavam 15 casos suspeitos e 34 descartados. A confirmação dos casos no Estado e a classificação, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), do coronavírus como pandemia na última quarta-feira (11), levou a administração estadual a colocar em prática uma série de medidas preventivas (veja quadro).

Algumas das ações foram adiantadas pelo POPULAR na edição desta quinta-feira como, por exemplo, a flexibilização de horários de trabalho de 100 mil servidores públicos e o aumento da higienização dos veículos do transporte público.

Sobre a flexibilização do horário de trabalho dos servidores, Caiado diz que isso foi algo acordado entre o governo e órgãos que comandam o transporte público. “Assim, vamos conseguir evitar aglomerados de pessoas nos terminais e nos pontos de ônibus”, esclarece. O escalonamento de horários dos servidores vai ficar sob responsabilidade de cada secretaria estadual que deve divulgar portarias, a partir de um decreto de emergência em saúde pública assinado nesta quinta-feira pelo governador (leia mais abaixo).

Dentre as ações anunciadas nesta quinta-feira, está a antecipação da vacinação contra a Influenza. O governador divulgou que os idosos serão vacinados nas casas ou em asilos. “Nenhum idoso deve ir aos postos de saúde”, disse Caiado. A medida visa a proteção deste público, que integra o grupo de risco para a doença.

O secretário de estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, explica que, por enquanto, as aulas nas escolas não devem sofrer alterações. “Não pretendemos mexer com isso agora. Porém, no futuro, dependendo de como a situação estiver, não descartamos uma quarentena”, afirma.

Apesar de o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) ter feito um requerimento para que as visitas em presídios sejam suspensas por 30 dias, Alexandrino explica que do ponto de vista da Saúde, não existe esta necessidade. “Vamos fazer uma triagem mais sistemática de quem for fazer visitas nas unidades prisionais. Pessoas com, por exemplo, coriza ou outros sinais de doença, não entrarão”, pontua.

Diversos órgãos públicos também estão tomando medidas para tentar barrar o novo coronavírus. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) e a Assembleia Legislativa tiveram todos os eventos com aglomerações públicas cancelados. Já o MP-GO recomendou que servidores que tenham voltado de viagem de países com transmissão comunitária da doença não devem ir trabalhar por 14 dias.

aulas

Uma escola localizada no Setor Jaó, em Goiânia, suspendeu as aulas nesta quinta-feira. A direção da unidade de ensino explicou que a mulher de 31 anos, que é um dos casos confirmados no Estado, trabalha como psicóloga. Em nota, a instituição afirmou que a suspensão ocorrerá por medida de segurança. Ainda de acordo com a direção pedagógica, a mulher voltou ao Brasil no último dia 3, conforme conta a diretora, que não será identificada nesta matéria.

“Foi uma surpresa para mim. Agora, buscamos preservar ao máximo a comunidade escolar”, disse.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em Goiânia, uma das mulheres que testaram positivo para a Covid-19 deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Flamboyant, em Aparecida de Goiânia, e depois foi encaminhada para o Hospital de Doenças Tropicais (HDT). A outra, procurou um hospital particular e a SMS foi acionada para coletar o material para a realização do exame de ambas.

Os casos se tratam de uma mulher, de 61 anos, em Rio Verde, que viajou para a Espanha e as outras duas em Goiânia. Uma delas tem 38 anos e esteve na Itália. A outra, de 31, que visitou os Estados Unidos. Todas elas estão em isolamento domiciliar e com quadro de saúde considerado estável. (Colaborou Carol Almeida)

Portaria da saúde deve ser publicada nesta sexta-feira (13)

A portaria elaborada pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), referente ao decreto de emergência em saúde pública assinado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) nesta quinta-feira (12) devido ao novo coronavírus (Covid-19), deve ser publicada nesta sexta-feira (13).

O secretário estadual de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, confirmou a informação e explica que uma das medidas será a especificação da suspensão de eventos com grande aglomeração de pessoas. “Serão considerados grandes eventos, quando tiver mais de cem pessoas”, esclarece.

A suspensão deve durar até quatro meses, período que especialistas acreditam que a situação da doença no País estará estabilizada.

Outra recomendação feita na portaria será para que missas e cultos sejam mais vazios. “Vamos sugerir que estes encontros aconteçam mais vezes com um número menor de pessoas em cada um. Porém, consideramos ainda mais importante manter a distância mínima de dois metros ou um metro de uma pessoa para outra em qualquer lugar”, finaliza o secretário.