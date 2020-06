Cidades Pico da Covid-19 na América Latina ainda está por vir, diz diretor da OMS Entidade destaca que ápice dos casos depende da reação de cada governo à pandemia

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta quarta-feira, 24, que a América Latina ainda não atingiu o pico da covid-19. Por isso, é necessário manter as medidas de conteção do vírus até que a doença esteja controlada na região. Segundo o diretor do programa de emergências da entidade, Michael Ryan, é difícil prever quando esse pico chegará, p...