Cidades Pfizer vai anunciar produção de vacinas no Brasil ao lado de Bolsonaro As atividades de transferência técnica e de instalação de equipamentos para o Brasil "começarão imediatamente", dizem as empresas. A capacidade de produção, em 2022, pode ultrapassar as 100 milhões de doses

O presidente da República, Jair Bolsonaro, deve receber nesta quinta-feira (26) a cúpula da farmacêutica Pfizer no Brasil. A empresa vai anunciar a produção de vacinas contra a Covid-19 no país, com distribuição para toda a América Latina. A Pfizer e a BioNTech divulgaram nota em que anunciam uma carta de intenção com a farmacêutica brasileira Eurofarma "para a pro...