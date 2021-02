Cidades Pfizer pede à Anvisa registro definitivo de vacina contra a Covid-19 Aval da agência autoriza vacina a ser comercializada, distribuída e aplicada

A farmacêutica Pfizer entrou com pedido de registro definitivo na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) da vacina que desenvolve contra a Covid-19 em conjunto com a BioNTech. Caso aprovado, o pedido permite que a vacina seja aplicada na população do país. A informação foi confirmada neste sábado (6) pela Anvisa e pela Pfizer. O registro concedido pela a...