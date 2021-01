Cidades Pfizer imunizará os voluntários brasileiros que receberam placebo Vacinação começa neste mês. 1.400 poderão receber as doses. Imunizante com 95% de eficácia

A Pfizer anunciou nessa quarta-feira (20) que começará a imunizar neste mês os 1.400 voluntários brasileiros que receberam placebo na fase 3 de testes da vacina contra a Covid-19 desenvolvida em parceria com a BioNTech. “Os voluntários do estudo interessados em receber a vacina deverão entrar em contato com os centros e receberão todos os esclarecimentos necessários. Todos ...