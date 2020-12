Cidades Pfizer envia à Anvisa resultados de última fase de testes de vacina contra Covid Farmacêutica, porém, ainda não fez pedido formal de registro ou uso emergencial da vacina, segundo agência

A farmacêutica norte-americana Pfizer protocolou nesta quarta-feira (16) na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) resultados da terceira e última fase de testes da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela empresa em parceria com a BioNTech. As informações constam de tabela atualizada no site da agência e usada para monitoramento de dados de vacinas no paí...