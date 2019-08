Cidades PF recupera no Peru lentes fotográficas furtadas de jornalistas brasileiros Um profissional da imprensa que cobria os jogos Pan-Americanos identificou o material furtado de um colega sendo vendido na cidade peruana de Miraflores; adidância da PF no país vizinho articulou a prisão do homem junto à Polícia peruana

A representação da Polícia Federal (PF) no Peru recuperou lentes fotográficas de alto valor que haviam sido furtadas de dois jornalistas em São Paulo e no Rio. A PF foi avisada da localização do material nesta terça, 6, por um jornalista brasileiro que está no país vizinho cobrindo os jogos Pan-Americanos de Lima. O jornalista ...