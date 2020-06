Cidades PF realiza operação contra hackers suspeitos de invadir instituições em Goiás e mais 3 Estados Vinte policiais realizam buscas no Rio Grande do Sul e no Ceará

Um grupo de hackers suspeitos de invadir sistemas de universidades federais, prefeituras e câmaras de vereadores municipais em Goiás, no Rio de Janeiro, no Paraná, no Rio Grande do Sul e em outros órgãos públicos é alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (26). Aproximadamente 20 policiais realizam buscas no Rio Grande do Sul e no Ceará....