Cidades PF indicia Vale e Tüv Süd por apresentação de documentos falsos sobre Brumadinho Além das empresas, seis funcionários da empresa de consultoria alemão Tüv Süd e sete funcionários da Vale também foram indiciados

A Polícia Federal indiciou na noite da quinta-feira, 19, sete funcionários da Vale e seis da empresa de consultoria alemã Tüv Süd por falsidade ideológica e produção de documentos falsos, no processo que investiga o rompimento da barragem da mineradora em Brumadinho, Minas Gerais, ocorrida em 25 de janeiro. As duas empresas também foram indiciadas. Segundo as investig...