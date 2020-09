Cidades PF faz operação para combater fraude no Programa Farmácia Popular; há mandados em GO, MT, PR e DF Pelo menos 70 policiais federais estão cumprindo 17 mandados de busca e apreensão

Atualizada às 8h50. A Polícia Federal (PF) realiza nesta quarta-feira (23) a Operação Abutre, para desarticular uma quadrilha dedicada a realizar fraudes no Programa Farmácia Popular, do Ministério da Saúde. Cerca de 70 policiais federais estão cumprindo 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 11ª Vara Federal, em Goiás, Mato Grosso, Paraná e no Distrito...