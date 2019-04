Vida Urbana PF encontra provas de corrupção em delegacia responsável pelo caso Marielle Ao menos dois delegados estariam na folha de pagamento dos milicianos e recebiam propina na própria sede da DH, na Barra da Tijuca, no Rio

A Polícia Federal (PF) encontrou provas de que membros da Delegacia de Homicídios (DH) cometeram atos de corrupção para obstruir as investigações sobre assassinatos que envolvem integrantes da máfia do jogo do bicho e milicianos do "Escritório do Crime" no Rio de Janeiro, informou nesta quinta-feira (4) o portal "UOL". A informação foi confirmada à publicação por du...