Cidades PF em Goiás realiza ação para combater a caça de animais silvestres ameaçados de extinção A ação conta com o apoio da Polícia Civil de Goiás e cerca de 10 policiais cumprem 2 mandados de busca e apreensão em Campinorte e Mara Rosa

A Polícia Federal realiza nesta sexta-feira (18) uma operação que tem como objetivo combater a caça de animais silvestres ameaçados de extinção. A ação conta com o apoio da Polícia Civil de Goiás e cerca de dez policiais cumprem dois mandados de busca e apreensão em Campinorte e Mara Rosa. As ordens foram expedidas pela Justiça Federal de Uruaçu, no Norte do Estado. A invest...