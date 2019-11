Cidades PF cumpre mandado de reintegração de área ocupada pelo MST na Bahia Área de aproximadamente 1.727 hectares é pertencente à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf)

Uma área de aproximadamente 1.727 hectares, localizada nos municípios de Juazeiro e Casa Nova, no estado da Bahia, pertencente à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), invadida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em 2012, é alvo nesta segunda-feira (25) de uma ação da Polícia Federal (PF) para cumprimento d...