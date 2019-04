Vida Urbana PF apura suposta fraude para aumentar pedágio Operação Infinita Highway cumpriu ontem mandados de busca e apreensão em Goiânia, um deles na sede da Triunfo Concebra

Denúncia apresentada no ano passado ao Ministério Público Federal em Goiás (MPF/GO) e à Polícia Federal (PF) desencadeou, ontem, a deflagração da Operação Infinita Highway em três Estados e no Distrito Federal. No caso de Goiás, a investigação apura supostas fraudes em relatórios apresentados pela Triunfo Concebra, empresa que detém a concessão de parte do trecho goian...