Cidades PF apura superfaturamento de até 400% em medicamentos e cumpre mandados em GO e TO Investigação da polícia apontou ainda desperdício de medicamentos na Secretaria de Saúde de Araguaína, na região Norte do Tocantins

A Polícia Federal (PF) realiza, nesta quinta-feira (27), uma operação contra suspeitos de envolvimento em um esquema de superfaturamento de até 400% e desperdício de medicamentos na Secretaria de Saúde de Araguaína, na região Norte do Tocantins. Os policiais cumprem 12 mandados de busca e apreensão em Palmas e Araguaína (TO) e em Goiânia e Aparecida (GO). A invest...