Moradores de Petrolina de Goiás com 18 anos já podem ser vacinadas contra a Covid-19 nesta quarta-feira (11). O município do Centro do Estado tem população de aproximadamente 10 mil pessoas e tem conseguido avançar com a faixa etária de maneira acelerada.

Segundo as informações da Prefeitura, serão imunizados aqueles com 18 anos ou mais que fizeram seu cadastro e que estão com a senha em mãos, além de documento, comprovante de endereço do município e cartão do SUS.

A senhas atendidas serão do número 2074 até o 2390 e é preciso ficar atento com o ponto de vacinação correspondente com a da senha.

Na UBS III Jardim Alphavile serão atendidas as senhas de 2074 a 2180. Já na UBS 1 Centro as de número 2181 a 2390 a partir das 8 horas.