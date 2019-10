Cidades Petrobras identifica campos petrolíferos da Venezuela como origem do óleo derramado no Nordeste A hipótese de que o piche lançado no mar brasileiro seja resultado da operação criminosa de um 'navio fantasma' é, para a Marinha, uma das mais prováveis

Os estudos técnicos realizados pela Petrobrás sobre a origem do petróleo que contamina mais de 2,5 mil quilômetros do litoral do Nordeste confirmam não apenas que o produto teria origem na Venezuela, mas de quais campos venezuelanos o material foi retirado. Segundo informações da petroleira repassadas à Marinha, apuradas pelo jornal Estado de São Paulo, a borra ...