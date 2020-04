(Foto: Agência Brasil/Fernando Frazão)

Estadão Conteúdo



A Petrobras informou nesta quarta-feira, 8, que entregou ao Sistema Único de Saúde (SUS) o primeiro lote de 300 mil testagens para diagnóstico do novo coronavírus (covid-19). Desse total, 200 mil foram doados ao Ministério da Saúde e 100 mil à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.



Esses testes fazem parte do lote de 600 mil que a companhia encomendou aos Estados Unidos, anunciados em 24 de março. A previsão é que a Petrobras receba as 300 mil testagens restantes até o mês de maio.



"Esses testes são do tipo RT-PCR, considerados "padrão ouro" pelo Center for Disease Control and Prevention (CDC), pois fornecem um diagnóstico preciso na identificação da presença do vírus", disse em nota, observando que a iniciativa integra um conjunto de ações da companhia no combate ao coronavírus.



A Reação em Cadeia da Proteína Transcriptase Reversa, ou RT-PCR, é um teste que identifica a cadeia de proteínas do genoma do vírus, a partir de amostras colhidas da narina e da garganta de pessoas com sintomas da doença ou que tiveram contato com elas. As amostras precisam ser analisadas em laboratórios que possuem equipamentos que estudam genomas, demandando de quatro a seis horas de processamento.