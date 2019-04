Vida Urbana Petrobras apura causa do 3º vazamento de óleo no ano Acidente sujou cinco praias do litoral fluminense nas regiões de Búzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio

A Petrobras informou que ainda está apurando a causa do vazamento de óleo que sujou cinco praias do litoral fluminense nas regiões de Búzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio, locais com grande fluxo de turistas, o terceiro vazamento de óleo da empresa este ano. A estatal brasileira informou que destacou 60 pessoas para trabalhar na limpeza de praias afetadas pelo óleo das a...