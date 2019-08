Cidades Petrobrás aponta trincas em plataforma em Campos; sindicato vê risco de afundamento A petroleira informou ainda que houve o desembarque de 107 funcionários, entre sexta e segunda-feira, e confirmou que houve um aumento identificado na extensão das trincas nesta segunda-feira

A Petrobrás recebeu comunicado da Modec, operadora do FPSO Cidade do Rio de Janeiro, informando sobre a existência de trincas no casco do navio, na Bacia de Campos, o que levou ao vazamento de 1,2 mil litros de óleo residual, informou a petroleira nesta segunda-feira. De propriedade da Modec e à serviço da Petrobrás, o FPSO, plataforma flutuante que pr...