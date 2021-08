Goiânia segue vacinando, nesta quarta-feira (18), pessoas a partir de 25 anos no drive-thru do shopping Passeio das Águas ou por agendamento em 16 unidades de saúde espalhadas pela capital. Para o drive, a Prefeitura disponibilizou 2 mil senhas que são distribuídas por ordem de chegada. Quem optar por ser atendido com hora marcada, basta acessar o site ou aplicativo da administração municipal.

Já a segunda dose da vacina Astrazeneca está sendo aplicada sem agendamento, por ordem alfabética, para quem está com aprazamento para até 21 de agosto ou em atraso, em seis postos da capital. O reforço da Pfizer e Coronavac para quem estiver em atraso também está sendo aplicado por demanda espontânea.

Gestantes, puérperas e idosos que ainda não foram imunizados seguem sendo atendidos na UPA dr. Domingos Viggiano. Trabalhadores da saúde, educação e pessoas com comorbidades ou deficiências também recebem a primeira dose mediante agendamento no CFS Leste Universitário.