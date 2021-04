Cidades Pessoas com doenças pré-existentes devem ter comprovação médica para vacina em Goiás Documento deve ter sido emitido neste ano para permitir direito ao imunizante contra Covid-19 para etapa que começa em maio

Os pacientes com as comorbidades descritas pelo Ministério da Saúde (MS) dentro do grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19 deverão ter comprovação médica do diagnóstico da doença emitida ainda em 2021. O documento deverá ser apresentado, com uma cópia, no ato do recebimento da dose, quando será analisado pelos agentes de saúde se o diagnóstico se encaixa com ...