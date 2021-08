Cidades Pessoas com deficiência têm até o dia 3 de setembro para se inscreverem em programa de qualificação Os cursos, nas áreas administrativas de diversos seguimentos, têm duração de aproximadamente três meses, com carga horária de 220h

O Programa Triunfar, uma iniciativa da Triunfo Concebra, inicia nova turma para qualificação de pessoas com deficiência para que possam ingressar no mercado de trabalho. São oferecidos cursos nas áreas administrativas de diversos seguimentos. O curso tem duração de aproximadamente três meses, com carga horária de 220h. Para participar da seleção, o interessado deve c...