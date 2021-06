Nesta segunda-feira (21), Goiânia segue imunizando pessoas com 50 anos sem comorbidades, trabalhadores da saúde e educação, pessoas com comorbidades, gestantes sem doenças preexistentes e aqueles que estiverem com a segunda dose da Coronavac em atraso.

Diferente de como vem sendo feito, a vacinação por idade não será por demanda espontânea, e deve ser agendada pelo aplicativo Prefeitura 24h. Foram disponibilizados 20 postos, com atendimento de 8h às 17h, que atendem também aos grupos prioritários.

Os drive-thrus de vacinação não irão funcionar, uma vez que a vacina entregue na capital foi a da Pfizer/BioNTech, que só pode ser administrada dentro da unidade de saúde, devido às suas especificidades.

Já vacinação das gestantes sem comorbidades é realizada das 8h às 16h, exclusivamente na Área 1 da PUC Goiás, sem necessidade de agendamento. O reforço da Coronavac para quem ainda não tomou também continua a ser aplicado na UPA Jardim América, das 8h às 17h, na segunda-feira (21) e terça-feira (22), das 8h às 16h, também sem agendamento.

Confira os locais de vacinação:

- CIAMS Novo Horizonte: Rua, Av. Eng. José Martins Filho, s/n - Vila Novo Horizonte

- CSF Pq Santa Rita: Rua SR 1, 290 - Parque Santa Rita

- CSF Residencial Itaipu: R. RI 9, 08 - Qd 107 - Residencial Itaipu, Goiânia - GO

- CSF Boa Vista: Av. dos Ipês, 1656 - Boa Vista, Goiânia - GO

- CSF Novo Planalto: Rua Vm3c Qd 91 Lt 11 Setor Novo Planalto

- CSF Vila Mutirão: Avenida do Povo Qd. D - Vila Mutirão, Goiânia - GO

- CS Cidade Jardim: Praça Abel Coimbra, 350 - Cidade Jardim

- CSF Leste Universitário: R. 218 - Setor Leste Universitário

- CS Marinho Lemos: Av. Armando de Godoy, s/n - Setor Negrão de Lima

- CSF Guanabara I: R. Porto Alegre, 44 - Jardim Guanabara

- Ciams Urias Magalhães: R. Guajajaras, s/n - Setor Urias Magalhães

- CSF São Francisco: Av Das Palmeiras Qd 89 Lt 10 Bairro São Francisco

- CSF Vera Cruz II: Av. Leopoldo de Bulhões, s/n - Conj. Vera Cruz

- CS João Braz: R. Rodrigues Alves, s/n - Parque Industrial Joao Braz

- CSF Cerrado IV: R. Pingo de Ouro, s/n - Jardim do Cerrado IV

- UPA Chácara do Governador: Av Padre Monte, s/n Lotes 12, Rua L-13

- UPA Novo Mundo: Av. New York, 667-569 - Jardim Novo Mundo

- CSF Recanto das Minas Gerais: Rua Siena, s/n - St. Recanto das Minas Gerais

- UPA Jd América: Praça C-201, 2-82 - Jardim América

- CS Parque Amazônia: Praça José Rodrigues de Morais - Parque Amazônia