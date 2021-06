Com três postos de vacinação, Goiânia segue vacinando, contra a Covid-19, pessoas a partir de 50 anos e com comorbidades. É necessário fazer o agendamento e o atendimento é de 9h às 16h (CIAMS Novo Horizonte e UPA Chácara do Governador) e 8h às 16h (Área I da PUC). Gestantes sem comorbidades estão recebendo a primeira dose do imunizante exclusivamente na Área I da PUC, sem necessidade de agendamento.

Quem estiver com a segunda dose da Coronavac em atraso pode dirigir-se até a UPA do Jardim América para receber o reforço, sem necessidade de agendamento, basta levar a documentação pessoal e comprovante de recebimento da primeira dose.

