Goiânia ampliou a faixa etária de vacinação contra a Covid-19, e começa a aplicar a primeira dose do imunizante, nesta quinta-feira (19), em pessoas a partir de 18 anos. Quem fizer parte desse grupo pode dirigir-se ao drive-thru do shopping Passeio das Águas, por demanda espontânea, onde são distribuídas duas mil senhas diariamente. Quem optar pelo agendamento, via site ou aplicativo Prefeitura 24 horas, deve ir até uma das 18 unidades de saúde.

A capital também continua a aplicação da vacina para os grupos prioritários, por agendamento, e segunda dose das vacinas Astrazeneca, Coronavac e Pfizer por demanda espontânea para quem estiver agendado até o dia 24 de agosto. Para esse último grupo (Astrazeneca e Pfizer), o atendimento é feito conforme a inicial do nome. Iniciais de A a L, de 8h às 12h e iniciais de M a Z, das 12h às 16h.

Gestantes, puérperas e idosos seguem sendo atendidos no Ciams Dr. Domingos Viggiano, no Jardim América, sem necessidade de agendamento.