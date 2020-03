Cidades Pessoa que repassou carro furtado para major da PM será ouvida pela Polícia Civil de Abadiânia Oficial foi abordado com camioneta clonada e furtada no último sábado (14), mas alegou que recebeu veículo como garantia de dívida e não sabia da procedência

A pessoa que repassou uma camioneta Jeep Renegade vermelha, com placa adulterada e furtada, para o major da Polícia Militar de Goiás (PM-GO), Augusto Sampaio de Oliveira Neto, será ouvida pela Polícia Civil de Abadiânia nesta semana. O oficial foi flagrado dirigindo o veículo irregular na rodovia BR-414, próximo a Planalmira, no sentido Corumbá de Goiás, região central do Estado, na manhã do último sábado (14). A camioneta, ...