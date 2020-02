Cidades Pesquisadores descrevem nova espécie de réptil pré-histórico encontrada no Brasil 'Parente' distante dos crocodilos, 'Dynamosuchus collisensis' tinha pouco mais de 2 metros de comprimento, era carnívoro, mas não estava adaptado para o hábito de vida semiaquático

Um fóssil pré-histórico encontrado em março de 2009 no município de Agudo, na região central do Rio Grande do Sul, não é apenas mais um fóssil localizado no Brasil. Trata-se de uma nova espécie de réptil, "parente" distante dos crocodilos, que conviveu com os dinossauros há cerca de 230 milhões de anos. A descoberta foi publicada nesta sexta-feira, 31, na revista cientifica A...