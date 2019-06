Cidades Pesquisadores descobrem dinossauro no Sul de Goiás Pesquisadores da UFG, UEG e Universidade de Edimburgo (Escócia), encontram fragmentos de titanossauro que viveu na região de Quirinópolis e Rio Verde há 80 milhões de anos

Pela primeira vez um fóssil de dinossauro do período Cretáceo, era geológica que antecedeu o impacto do meteoro que extinguiu a espécie do planeta, foi encontrado em Goiás. Um grupo de pesquisadores descobriu os fragmentos que apontam para um animal da família dos titanossauros, que são herbívoros, no Sul do Estado. Na mesma região, outros dois fósseis, que também pode...