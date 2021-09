Cidades Pesquisa goiana sobre doença rara do pé é publicada em revista científica Ortopedistas do Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz relatam tratamento em paciente de 60 anos

Pesquisa goiana sobre uma doença rara do pé foi publicada na revista científica especializada ‘Journal Of The Foot and Ankle, que em tradução livre significa Diário do pé e do tornozelo. A doença ataca os nervos do pé e um caso registrado em Goiás foi relatado pelos especialistas do Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). A publicação ocorreu n...