Cidades Pesquisa da UnB e da UFG mostra que o sorriso é a parte mais importante da beleza masculina Na sequência vem percepção com relação aos olhos, queixo e nariz na face

Uma pesquisa realizada pela Universidade de Brasília (UnB) em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG) mostrou que o sorriso é o componente de maior impacto em rostos masculinos, contribuindo com 38% da beleza percebida no rosto. Em seguida vêm olhos (14%), queixo (9%) e nariz (2%). Com os rostos sérios, os números mudam. Neles, a maior contribuição para a...